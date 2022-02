Berlin (ots) -Im Erdreich ist mächtig viel los: Bis zu acht Milliarden Lebewesen können in einer Handvoll Erde stecken. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken. Der "Tag der kleinen Forscher" 2022 am 23. Juni steht deshalb unter dem Motto: "Geheimnisvolles Erdreich - die Welt unter unseren Füßen". Alle Kitas, Horte und Grundschulen in ganz Deutschland sind eingeladen mitzumachen. Tolle Ideen zur Umsetzung und spannendes Hintergrundwissen liefert das kostenfreie Aktionsmaterial der Stiftung "Haus der kleinen Forscher", bestellbar unter www.tag-der-kleinen-forscher.de.Der "Tag der kleinen Forscher" ist ein bundesweiter Mitmachtag. Er widmet sich jedes Jahr einem neuen, spannenden Thema rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT) und Nachhaltigkeit und zeigt: Gute frühe MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung macht Kinder stark und befähigt sie, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu handeln.2022 lautet das Motto des Aktionstags "Geheimnisvolles Erdreich - die Welt unter unseren Füßen". "Jeder Klumpen Erde oder Sand, mit dem Kinder spielen, kann auch ein Anlass zum Fragen und Forschen sein", sagt Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung "Haus der kleinen Forscher". "Deshalb möchte ich alle Kitas, Horte und Grundschulen einladen, sich am 'Tag der kleinen Forscher' zu beteiligen. Veranstalten Sie zum Beispiel ein Forscherfest oder eine Projektwoche oder überlegen Sie sich eine besondere Aktion, bei der Sie den Geheimnissen des Erdreichs auf den Grund gehen. Erleben Sie gemeinsam mit den Kindern wie aus Fragen Forscherideen werden!"Material und Ideen dafür stellt die Stiftung kostenfrei zur Verfügung. Pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kitas, Horten und Grundschulen die noch nicht am Fortbildungsprogramm der Stiftung teilgenommen haben, können ab heute die "Tag der kleinen Forscher"-Ausgabe des Stiftungsmagazins "Forscht mit!" online unter www.tag-der-kleinen-forscher.de bestellen. Einrichtungen, die die Zeitschrift bereits regelmäßig erhalten, bekommen ihr Exemplar voller Anregungen zum Forschen mit und Hintergrundwissen zum Thema Erdboden in diesen Tagen automatisch zugestellt.Das diesjährige Thema soll Kindern auch die Möglichkeit bieten, eine weitere wichtige Funktion des Erdbodens kennenzulernen: Viele Ressourcen, die wir nutzen, stammen aus der Erde. Gleiches gilt für einen großen Teil unserer Nahrungsmittel. Kurzum: Das Erdreich ist eine unentbehrliche Lebensgrundlage - für uns genauso wie für künftige Generationen - und es ist daher essenziell, es zu schützen.Pressekontakt:Stiftung Haus der kleinen ForscherKatharina HanrathsReferentin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitRungestr. 1810179 BerlinTel 030 23 59 40 -207presse@haus-der-kleinen-forscher.dewww.haus-der-kleinen-forscher.deOriginal-Content von: Stiftung Haus der kleinen Forscher, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126571/5152917