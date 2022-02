Die geopolitischen Spannungen in der Ukraine rütteln den Markt durch. Die deutsche Kursnotiz der Jinko Solar (WKN: A0Q87R) brach am Montag von 38,88 auf 35,50 € um -8,7% ein und notiert heute Morgen wieder über 36 €. Jinko Solar mit Hauptsitz in Shanghai ist ein Hersteller von Photovoltaikprodukten entlang der Wertschöpfungskette von Siliziumblöcken, Wafern und Zellen hin zu Solarmodulen. Ukraine interessiert Jinko kaum Für die Jinko-Aktie lief es ...

