BMW bringt nach dem iX nun auch den i4 auf den chinesischen Markt. Die E-Limousine wird in China in zwei Varianten als i4 eDrive40 und i4 M50 zu Preisen ab 449.900 Yuan bzw. 539.900 Yuan angeboten. Das entspricht Preisen von umgerechnet 62.800 Euro für den i4 eDrive40 und 75.380 Euro für den i4 M50. In Deutschland liegt der Basispreis für die Heckantriebs-Version bei 58.300 Euro. Chinesische Medien ...

