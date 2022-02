Als Profiteur der Corona-Pandemie im Sommer 2020 uns noch gut in Erinnerung, um dann in der Versenkung zu verschwinden und nun wieder aufzutauchen - die Rede ist vom Gold, das als Profiteur der Kriegsangst nun wieder Kurs auf die magische Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze nimmt. Neben den Spannungen zwischen Russland und der Ukraine wurde durch die steigende Inflation, eine ungewisse Zukunft der Technologieaktien und insgesamt äußerst volatilen Aktienmärkten in den vergangenen Wochen ein perfekter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...