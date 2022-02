Der chilenische Minenkonzern Antofagasta plc (ISIN: GB0000456144) will eine Schlussdividende von 118,9 US-Cents (Vorjahr: 48,5 US-Cents) je Aktie ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 13. Mai 2022 (Record day: 22. April 2022). Der Konzern zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende. Zusammen mit der Zwischendividende in Höhe von 23,6 US-Cents, die bereits bezahlt wurde, liegt die Gesamtdividende für ...

