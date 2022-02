München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische ist auch bei dieser Auszeichnung einer der besten Arbeitgeber Deutschlands. Dies bestätigt das aktuelle Business Ranking von Focus und dem unabhängigen Recherche-Institut FactField. Das Ranking listet jene Arbeitgeber auf, mit denen die Beschäftigten in Deutschland besonders zufrieden sind.Analysiert wurden mehr als 550.000 Bewertungen von Arbeitnehmern sowie Online-Bewertungen zu über 38.000 Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden mit Sitz in Deutschland."Auszeichnungen wie diese sind uns extrem wichtig", freut sich Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "Gerade als Mittelständler sind wir davon überzeugt, dass der Erfolg unseres Unternehmens ganz entscheidend darin liegt, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns zu gewinnen und für uns nachhaltig zu begeistern. Darin sehen wir unsere wichtigste Aufgabe des gesamten Teams der Bayerischen. Begeisterte Menschen können Berge versetzen, haben die besten Ideen und sind bereit, gemeinsam etwas zu verändern. Die Entwicklung unserer Unternehmenskultur liegt uns allen sehr am Herzen und wir sind sicher, dass wir hier noch viel Entwicklungspotential haben."Einen großen Schritt in eine neue Arbeitswelt geht die Bayerische aktuell mit dem Projekt "Die Höhle der Löwen", welches das Büro- und Arbeitskonzept neu denkt. "In den vergangenen beiden Jahren haben wir viel gelernt und den Wert des Homeoffice neu entdeckt. Bei uns allen ist der Wunsch selbstverständlich auch von daheim aus zu arbeiten sehr ausgeprägt. Genauso aber wünschen wir uns den Austausch, das Miteinander und den persönlichen Kontakt. Agile Teams arbeiten selbstverantwortlich und entwickeln in wechselnder Zusammensetzung neue Ideen. Daher gilt es auch die Arbeitsatmosphäre im Haus auf den Kopf zu stellen. Es steht nicht mehr allein Effizienz und Raumnutzen im Fokus der Infrastruktur. Kollaboration auf der einen Seite sowie Orte der Ruhe für konzentrierte Arbeit auf der anderen Seite sind Anforderungen, denen wir uns stellen", sagt Dr. Herbert Schneidemann. "Gemeinsam mit externen Experten und unseren Mitarbeitenden entwickeln wir Konzepte, wie die Zukunft des Arbeitens bei der Bayerischen aussehen wird. Noch in diesem Jahr starten wir mit der Umsetzung und investieren hier erheblich in die neue Arbeitswelt. Eine Transformation, die von offenen Diskussionen und gelebter Streitkultur lebt. Daran wachsen wir."Auch unabhängig von Großprojekten verbessert die Bayerische die Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeitenden kontinuierlich. Zu den Leistungen zählen beispielsweise Kinderbetreuung, regelmäßige Gesundheitsveranstaltungen und Weiterbildungen, Sportangebote, Coachings, Job-Sharing und Afterwork-Veranstaltungen. Nicht zu vergessen die vielleicht beste Kantine der Branche - hier wird frisch gekocht und das mit eigenen Köchinnen und Köchen, die ganz sicher mit ihren leckeren Mahlzeiten für ausgewogene Ernährung sorgen und gleichzeitig einen wichtigen Baustein für den Rückhalt des gesamten Rudels leisten.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeSabine Bader, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8238,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5153078