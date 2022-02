DGAP-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Bankenkonsortium/Finanzierung

MAX Automation SE vereinbart vorzeitig neuen Konsortialkredit über 190 Mio. Euro



22.02.2022 / 11:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG



MAX Automation SE vereinbart vorzeitig neuen Konsortialkredit über 190 Mio. Euro Düsseldorf, 22. Februar 2022 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat unter Konsortialführung der COMMERZBANK vorzeitig einen neuen Konsortialkredit mit ihren langjährigen Bankenpartnern Deutsche Bank, HypoVereinsbank/UniCredit und LBBW-Gruppe vereinbart. Die Refinanzierung der Kreditfazilität erfolgte zu marktüblichen Konditionen. Das Gesamtvolumen des Konsortialkredits beträgt wie zuvor 190 Mio. Euro bei einer Laufzeit von drei Jahren, zuzüglich zweier Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr. Dr. Christian Diekmann, Geschäftsführender Direktor (CEO/CFO) der MAX Automation SE: "Mit verlässlichen und starken Finanzierungspartnern an unserer Seite haben wir einen wichtigen Meilenstein bei der Stabilisierung unserer Finanzierungsstruktur erreicht. Der neue Konsortialkreditvertrag sichert unsere finanzielle Flexibilität und spiegelt das Vertrauen in unsere auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensstrategie wider."



Kontakt:

Marcel Neustock

Beteiligungsmanagement

Tel.: +49 - 211 - 9099 110

investor.relations@maxautomation.com

www.maxautomation.com Ansprechpartner für Medienvertreter:

Susan Hoffmeister

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Tel.: +49 - 89 - 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



Über die MAX Automation SE

Die MAX Automation SE mit Sitz in Düsseldorf ist eine mittelständisch geprägte Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Verwaltung und den Erwerb von Beteiligungen an Wachstumsunternehmen konzentriert, die in Nischenmärkten tätig sind. Das derzeitige Unternehmens-Portfolio besteht aus zehn Portfoliounternehmen und ihren jeweiligen Tochtergesellschaften (sofern vorhanden), die ein breit gefächertes Portfolio technologisch komplexer Maschinen, Anlagen und integrierter Automatisierungslösungen sowie ergänzende Dienstleistungen wie Beratung, Produktionsunterstützung, Wartung und Instandhaltung für ihre Kunden sowohl in Deutschland als auch international entwickeln, herstellen und vertreiben. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling-, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 2015 ist die MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2DA588). Sie erzielte 2020 einen Umsatz von 307 Mio. Euro. www.maxautomation.com



Rechtlicher Hinweis

Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert werden oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen oder Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen. Weder die MAX Automation SE noch mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene Prognosen, Erwartungen oder Aussagen zu aktualisieren.

22.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de