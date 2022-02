ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16,60 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriekonzern biete das Beste aus beiden Welten: Ein sich besserndes Ergebnis- und Free-Cashflow-Profil und eine attraktive Umstrukturierungs-Story, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des spätzyklischen Charakters des Geschäftsportfolios, insbesondere in der Stahlsparte, dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) 2022 um rund 73 Prozent auf 3 Milliarden Euro zulegen, was 4 Prozent über der Konsensschätzung liegt. Die Aktie ist nach wie vor sein "Top Pick" im Sektor./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 05:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007500001