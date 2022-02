DJ PTA-News: Dr. Hönle AG: Hönle steigert Betriebsergebnis im ersten Quartal um 113,6 % auf 4,5 Mio. EUR

Gilching (pta024/22.02.2022/11:00) - Die Umsätze der Hönle Gruppe stiegen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 /2022 verglichen mit dem Vorjahresquartal um 25,3 % auf 33.418 TEUR. Dabei konnten sowohl im Segment Geräte & Anlagen als auch im Segment Glas & Strahler die Umsätze deutlich gesteigert werden. Ein veränderter Produktmix und der geringere Anteil an Klebstoffumsätzen führten zu einer höheren Materialaufwandsquote im ersten Quartal. Dennoch konnte das Betriebsergebnis (EBIT) von 2.119 TEUR im Vorjahr auf 4.526 TEUR im Berichtsjahr gesteigert werden. Das Betriebsergebnis enthält 1.825 TEUR Erträge aus dem Verkauf des Firmengebäudes der ehemaligen Aladin GmbH in Rott am Inn. Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag bei 4.189 TEUR nach 1.973 TEUR in der Vorjahresperiode. Nach Ertragsteuern ergab sich ein Konzernergebnis von 3.198 TEUR, was einer Steigerung von 96,8 % entspricht. Das Ergebnis je Aktie kletterte von 0,27 EUR auf 0,53 EUR. Die Nettoumsatzrendite lag im ersten Quartal damit bei 9,5 % (Vj. 6,1 %).

Ausblick

Der Vorstand erwartet für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 130 bis 140 Mio. EUR (Vj. 115,2 Mio. EUR) und ein Betriebsergebnis (EBIT) von 14 bis 17 Mio. EUR (Vj. 0,3 Mio. EUR).

Segment Klebstoffe

Das Segment Klebstoffe ist verhalten in das neue Geschäftsjahr gestartet. Hemmend wirkten sich die noch bestehenden Reisebeschränkungen in Richtung China aus. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres wird von der Realisierung volumenstarker Klebstoffprojekte ausgegangen, die für die weitere Entwicklung der Gesellschaft von großer Bedeutung sind.

Der Vorstand geht aufgrund der Vielzahl von potenzialstarken Klebstoffprojekten mittel- bis langfristig von einer starken Geschäftsentwicklung aus. Ein weiterer Geschäftsführer, der für den internationalen Klebstoffvertrieb verantwortlich ist, soll insbesondere die Vertriebsräume China und USA weiter erschließen. Auch die räumlichen Kapazitäten wurden erweitert und um zusätzliche modern ausgestattete Laborflächen für die Bereiche Forschung & Entwicklung, Anwendungstechnik und Qualitätssicherung ergänzt.

Segment Geräte & Anlagen

Hönle hat in den ersten drei Monaten des aktuellen Geschäftsjahres Umsätze mit Luftentkeimungsgeräten der SteriWhite-Air-Produktlinie in Höhe von 5,2 Mio. EUR realisiert. Damit hat die Gesellschaft trotz bestehender Förderprogramme für Luftreiniger in Schulen und Kitas weniger Systeme verkauft als ursprünglich angenommen. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Umsatzentwicklung mit Geräten für die Luftentkeimung in diesem Geschäftsjahr schwächer verlaufen wird als prognostiziert. Wie sich die weitere Umsatzentwicklung in diesem Bereich darstellt, hängt wesentlich von dem Verlauf der Pandemie und der Bereitschaft potenzieller Kunden ab, in diese Technologie zu investieren. Je nach Entwicklung besteht grundsätzlich weiter die Möglichkeit, dass die Umsatzentwicklung besser verlaufen wird als derzeit angenommen.

Mittel- bis langfristig geht der Vorstand davon aus, dass das Geschäftsfeld der UV-basierten Entkeimung sich zu einem wichtigen Standbein der Hönle Gruppe entwickeln und wesentliche Umsatz- und Ergebnisbeiträge erzielen wird.

Darüber hinaus sieht der Vorstand eine gute Entwicklung des Geschäfts mit Trocknungssystemen für den Druck- und Beschichtungsmarkt sowie mit Trocknungsgeräten für Klebstoffe. Dies wird auch durch den hohen Auftragsbestand in diesen Anwendungsbereichen untermauert.

Der Auftragsbestand im Segment Geräte & Anlagen liegt aktuell etwa 90 % über dem des Vorjahres. Insgesamt wird aufgrund der ausgezeichneten Auftragslage und der Vielzahl der Kundenprojekte eine gute Geschäftsentwicklung in diesem Segment erwartet.

Segment Glas & Strahler

Die hohe Nachfrage nach UV-Strahlern für den Bereich Luft- und Wasserentkeimung hat zu einer sehr guten Umsatzentwicklung bei der uv-technik Speziallampen GmbH beigetragen. Die Aussichten in den Geschäftsfeldern Luft- und Wasserentkeimung sind ausgesprochen gut, daher wird auch mittel- bis langfristig eine starke Geschäftsentwicklung in diesem Bereich erwartet.

Lange Lieferzeiten für Ofenkomponenten führten zu einem verzögerten Anfahren wesentlicher Öfen und damit zu einem verhaltenen Start der Raesch Gruppe in das neue Geschäftsjahr.

Aufgrund des hohen Auftragsbestands, der derzeit 60 % über dem des Vorjahres liegt, in Verbindung mit einem starken Quarzglasmarkt geht der Vorstand von einer guten Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte aus.

https://www.hoenle.de/investoren/finanzinformation # berichte

https://www.hoenle.de/investoren/finanzinformation # berichte

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren nahezu 700 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Luft-, Wasser- und Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

Aussender: Dr. Hönle AG Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 8105 2083 173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.de Website: www.hoenle.de

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

