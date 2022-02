Auch Schweizer KMU spüren den Mangel an gut ausgebildetem Personal. Und der Fachkräftemangel dürfte sich in den kommenden Jahren noch verschärfen.Zürich - Auch Schweizer KMU spüren den Mangel an gut ausgebildetem Personal. Und der Fachkräftemangel dürfte sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Im Kampf um Talente setzen die KMU vermehrt auf Weiterbildung und attraktive Arbeitsmodelle, wie eine Studie der Credit Suisse zeigt. In der Schweiz ist der Fachkräftemangel allgegenwärtig. Für zwei Drittel der rekrutierenden KMU sei er harte...

Den vollständigen Artikel lesen ...