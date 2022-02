Jeden Dienstag beschäftigen wir uns im Pro-Briefing mit einem wichtigen Thema der IT. Heute geht es um Passwortsicherheit. Den Impuls gab ein Angebot des Bayerischen Staatsministerium für Digitales, das Nutzer:innen auffordert, Passwörter zur Überprüfung der Passwortstärke dort einzugeben. Passwortsicherheit ist ein dröges, aber dennoch sehr wichtiges Thema. Das Bayerische Staatsministerium für Digitales will das Thema offenbar einer breiteren Masse ins Gedächtnis rufen und bietet seit einiger Zeit einen sogenannten Passwort-Check an. Der besteht im Wesentlichen aus einem Eingabefeld, in das man - kein Witz - zu verwendende Passwörter für andere Dienste eingeben kann. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...