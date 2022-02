Die hiesigen Märkte erlebten am gestrigen Tage einen regelrechten Sturm von Sorgen. Die Gründe dafür dürften bekannt sein. Der Konflikt in der Ukraine nimmt immer mehr an Intensität zu und in der Nacht zu Dienstag überschritten Medienberichten zufolge die ersten russischen Soldaten die Grenze zur Ukraine.In den kurz zuvor durch Russland anerkannten "Volksrepubliken" in der Ostukraine soll das Milität nun für "Frieden" sorgen. Im Westen führt das zu großer Sorge und die Aktienmärkte gingen zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...