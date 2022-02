Europäische Aktienmärkte handeln schwächer Märkte warten auf Reaktion auf Putins Aktionen DE30 versucht, vom 38,2%-Retracement abzuprallen Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag angesichts der Eskalation der Spannungen in der Ostukraine schwächer. Russland hat die Unabhängigkeit von zwei von Separatisten kontrollierten Republiken anerkannt und sein Militär dorthin verlegt. Die Welt wartet auf eine Antwort des Westens. Sanktionen wurden bereits versprochen, und nun warten wir darauf, dass die führenden Politiker der Welt diese Versprechen auch einlösen. Der ukrainische Präsident sagte, dass die Grenzen der Ukraine unverändert bleiben, egal was Russland sagt oder ankündigt. Das bedeutet, dass die russische Armee die ukrainischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...