SFC Energy Aktie schien ein wenig vom Abwärtstrend der Wasserstoffwerte in den letzten Monaten abgekoppelt. Aber seit einigen Wochen hat die negative Marktstimmung für Wachstumswerte auch die Münchener erfasst. Und heute Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) trotz Ukraineeskalation in grün. Woran liegt's? Geholfen hat bestimmtder heutige Folgeauftrag für Brennstoffzelllen. Nicht weil sein Volumen so hoch ist, sondern weil er zeigt, dass die Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen kontinueirlich steigt. Und SFC Eenrgy bietet hier Lösungen an, die offensichtlich die Nachfrage treffen. Bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...