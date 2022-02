Das norwegische Unternehmen hat 30 Millionen Euro eingeworben, um sein Geschäft auf weitere sechs Länder auszuweiten. In Deutschland ist Otovo bereits präsent. Bei der Installation arbeitet das Unternehmen mit lokalen Betrieben zusammen.Otovo bietet Privathaushalten Photovoltaik-Anlagen mit und ohne Speicher zur Miete oder auch zum Direktkauf. Über eine Online-Plattform bringt das norwegische Unternehmen lokale Installateure und Kunden zusammen. Otovo bietet seine Leistungen bereits in Deutschland, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen, Spanien und Schweden an. Mit den eingeworbenen 30 Millionen ...

