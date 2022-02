Frankfurt am Main / Monheim (ots) -Rosenberg Strategic Communications (RosenbergSC) unterstützt ab sofort in der DACH-Region Unternehmen, die sich in kommunikativen Sondersituationen befinden. Dazu zählen unter anderem Kapitalmaßnahmen, Fusionen und Übernahmen (M&A), Krisenvorbereitung und Krisenkommunikation, Führungskräfte- oder Gesellschafterwechselwechsel, Markteintritte oder Restrukturierungen.Zum Start besteht das Team von RosenbergSC aus 15 erfahrenen Partnern, Senior Advisors und Analysten. Partner sind Dirk T. Schmitt, Dr. Alexander Falkenberg und Philipp T. Meyer. Schmitt ist seit 25 Jahren in der Kommunikationsbranche und war unter anderem Geschäftsführer einer internationalen Beratung und Generalbevollmächtigter eines Großunternehmens. Dr. Falkenberg ist ehemaliger Investmentbanker und Portfoliomanager, während Philipp T. Meyer in den vergangenen acht Jahren die F.A.Z. Manufaktur aufbaute, das Brand Studio der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darüber hinaus besteht das Team aus ehemaligen Anwälten internationaler Kanzleien, Kommunikationsmanagern und Journalisten bedeutender Wirtschaftszeitungen."Wir sehen uns als Trusted Advisors, die in kritischen Situationen die Ruhe bewahren. Mit unserem enormen Erfahrungswissen und analytischer Schärfe helfen wir Unternehmen, die komplexen Erwartungen aller Stakeholder zu managen", so Dirk T. Schmitt.RosenbergSC unterstützt Unternehmen bei der Kommunikation mit allen Stakeholdern, darunter Politik, Behörden, Investoren, Mitarbeitern, Medien, Kunden und Lieferanten. "Unter allen Stakeholder-Gruppen besitzen für uns bestehende und potentielle Kunden eine herausragende Bedeutung. Daher erweitern wir das klassische Angebot strategischer Kommunikationsberatungen um Marketingthemen wie Content-Marketing oder Markenpositionierung", so Philipp T. Meyer.Namensgeber des Unternehmens ist der Rosenberg, auf dem die Universität St. Gallen (Schweiz) beheimatet ist, an der die drei Partner sowie große Teile des gesamten Teams studiert oder promoviert und sich kennengelernt hat.Pressekontakt:Dirk T. Schmitt, +49 (0) 170 302 88 33, d.schmitt@rosenbergsc.comPhilipp T. Meyer, +49 (0) 160 402 73 55, p.meyer@rosenbergsc.comOriginal-Content von: Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161535/5153264