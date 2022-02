Hamburg/Madrid (ots) -Die Kunden von Openbank, der 100-prozentig digitalen Bank der Santander-Gruppe, haben 2021 mehr als vier Millionen Euro für wohltätige Zwecke über "Open Charity" gespendet, eine Initiative der Bank. Dieser Beitrag, der ganze 16 Prozent über dem des Vorjahres liegt, kam verschiedenen Projekten von 46 NGOs zugute, die Openbank mittlerweile unterstützt."In Deutschland sehen wir ein wachsendes Interesse unserer Kunden, wichtige Organisationen wie 'Save The Children' und 'Aktion gegen den Hunger' zu unterstützen", sagt Steve Langer, Market Director Germany der Openbank. "Deshalb nehmen wir auch in diesem Jahr weitere Wohltätigkeitsorganisationen in unser Programm auf."Seit dem Start der Initiative konnte die Bank 13 Millionen Euro sammeln, wobei die Zahl der Kunden, die sich für diese Zwecke engagieren, von Jahr zu Jahr steigt - allein im Jahr 2021 um 17 Prozent. Mit den Spenden werden die vier Hauptanliegen der Bank unterstützt: Erforschung von Krankheiten, Kinderhilfe, Armutsbekämpfung und Integration sowie die Hilfe in Konfliktregionen. Sie alle sind Teil der Initiative "Open Charity", welche die Bank 2018 ins Leben gerufen hat. Sie ist in allen europäischen Ländern präsent, in denen Openbank derzeit tätig ist, also in Spanien, Portugal, Deutschland und den Niederlanden, um die Zusammenarbeit für wohltätige Zwecke zu fördern.Jeder Kunde der Openbank kann die Hilfsorganisationen durch eine individuelle Spendenüberweisung oder über die Spendenfunktion der Openbank-Debitkarte, die die Bezahlung von Einkäufen auf den nächsten Euro aufrundet, einfach und sicher unterstützen. In den kommenden Monaten wird die Bank weiter neue NGOs und Projekte aufnehmen und Kampagnen zu wichtigen Terminen wie dem Weltkrebsmonat durchführen.Foto Steve Langer (https://www.publicimaging.de/pdf/Steve%20Langer_Openbank.jpg)Pressekontakt:public imaging GmbHIsabella von KöckritzTel.: +49(0)40-40199922E-Mail: openbank@publicimaging.deOriginal-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150045/5153287