Die Anerkennung der Separatistengebiete durch Russland und die Entsendung von Truppen haben die Finanzmärkte kalt erwischt. Anleger befürchten weitere Eskalationen und Sanktionen. Was jetzt auf Börsianer zukommt.Die Aktienmärkte reagierten am Dienstagmorgen mit weiteren Verlusten auf die eskalierende Situation in der Ostukraine. Der russische Benchmark-Index MOEX notiert fünf Prozent niedriger, auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...