DJ PTA-Adhoc: S IMMO AG: Peter Korbacka zieht Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zurück

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta033/22.02.2022/12:25) - Bezugnehmend auf die Veröffentlichung der Insiderinformation vom 26.01.2022 teilt S IMMO AG mit, dass sie heute, am 22.02.2022, von ihrem Aktionär EVAX Holding GmbH (wirtschaftlicher Eigentümer: Peter Korbacka) informiert wurde, dass EVAX Holding GmbH ihr Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, um über die ersatzlose Aufhebung des in § 13 Abs 3 der Satzung der S IMMO AG normierten Höchststimmrechts zu beschließen, zurückgezogen hat. Ebenso zog EVAX Holding GmbH den Antrag auf Aufnahme dieses Beschlussgegenstandes in die Tagesordnung der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zurück. EVAX Holding GmbH hat diesen Schritt mit einer Änderung der Umstände begründet, und zwar damit, dass CPI Property Group S.A. ("CPI") über die IMMOFINANZ AG vermutlich Kontrolle erlangen wird und der zwischenzeitlich erfolgten Erhöhung der Beteiligung der CPI an der S IMMO AG.

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1645529100342 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2022 06:25 ET (11:25 GMT)