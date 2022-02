BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Europäische Union geeint hinter dem geplanten Sanktionspaket für Russland steht. "Wir werden die Anerkennung nicht akzeptieren können und auch nicht hinnehmen können", sagte Scholz am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit Irlands Ministerpräsidenten Micheál Martin über die Entscheidung von Präsident Wladimir Putin zur Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine. Deswegen sei es "so wichtig, dass jetzt sofort und zügig reagiert wird". Er sei optimistisch, dass es eine gemeinsame Entscheidung in der EU geben werde.

Die Sanktionen seien lange diskutiert und vorbereitet, sagte der Kanzler. Natürlich werde es in den zuständigen Gremien noch Diskussionen geben. "Aber mein Eindruck ist, dass genau das jetzt stattfinden wird: Ein sehr konzentriertes, sehr starkes Paket, das sich auf diese Entwicklung bezieht." Die ohnehin existierende Vorbereitung für den Fall, dass es zu weiteren noch schlimmeren Entwicklungen komme, sei weit fortgeschritten.

Scholz sagte: "Statt vieler Worte: Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es gelingt, die viele Arbeit auch in einen Beschluss umzusetzen." Er halte es auch für richtig, abgestuft vorzugehen mit einer Maßnahme, die sich auf die aktellen Entscheidungen Putins beziehe, "die robust ist, die massiv ist und die ähnlich ist zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika". Und mit Maßnahmen, die für den Fall vorbereitet würden, "dass noch mehr passiert". Dies wolle man aber unbedingt verhindern, sagte Scholz. "Denn das ist ja das Ziel der ganzen Dinge: Dass es nicht dazu kommt."/bk/DP/jha