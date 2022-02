DGAP-Ad-hoc: Consulting Team Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Consulting Team Holding Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital



22.02.2022 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Consulting Team Holding Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Hildesheim, den 22. Februar 2022: Der Vorstand der Consulting Team Holding Aktiengesellschaft, Osterstraße 39 A, 31134 Hildesheim, (ISIN DE000A1YDBQ4 / WKN A1YDBQ) ("Gesellschaft") hat am 07. Februar 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von zurzeit EUR 9.045.000,- gegen Bareinlage um bis zu EUR 603.000,- auf bis zu EUR 9.648.000,- durch Ausgabe von bis zu 603.000 Neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht steht den Aktionären zu und kann in der Zeit vom 24. Februar 2022 bis zum 10. März 2022 ausgeübt werden. Der erwartete Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft für weitere Investitionen und Beteiligungen in den Bereichen Immobilien, Erneuerbare Energien, Transport & Logistik sowie Infrastruktur genutzt werden. Die Neuen Aktien werden den Altaktionären im Verhältnis 15:1 mittelbar zum Bezug angeboten. Auf je 15 alte Aktien kann jeder Aktionär eine neue Aktie zum Ausgabebetrag von je EUR 1,65 zeichnen und beziehen. Nicht bezogene Aktien werden im Wege des Überbezugs den Altaktionären zum Erwerb angeboten. Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 24. März 2022 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hildesheim eingetragen wird. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 01. April 2022 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen. Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder Kanada oder in einem Rechtssystem bestimmt, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung unrechtmäßig ist.

Kontakt:

Consulting Team Holding Aktiengesellschaft

Herr Thomas Bartels

Vorstand

Osterstraße 39 A

31134 Hildesheim

Tel. +49 51 21/2 89 99-0 Börse: Freiverkehr in Düsseldorf

ISIN: DE000A1YDBQ4

WKN: A1YDBQ 22.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de