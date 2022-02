Xtrackers bietet das währungsgesicherte Engagement in den MSCI USA, wobei die Werte nach Kriterien der Nachhaltigkeit ausgewählt und gewichtet werden. 22. Februar 2022. FRANKFURT (Deutsche Börse). Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Xtrackers auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar. Der Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF- EUR Hedged bietet Anleger*innen die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von großen und mittelgroßen Unternehmen mit Sitz in den USA zu partizipieren. Es ...

