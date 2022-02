Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 13.55 Uhr - Russische Firmen mit einer Börsennotierung in den USA gehen nach einem langen Wochenende vor US-Handelsstart in die Knie. Anteilsscheine der russischen Internetfirma Yandex verbilligen sich um knapp 14 Prozent. Auch der russische Finanzdienstleister Qiwi und der Internethändler Ozon geben 14 und 13 Prozent nach. Aus den Depots ...

Den vollständigen Artikel lesen ...