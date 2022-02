München (ots) -Zum Weltfrauentag stellt Professor Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg am Montag, den 7. März 2022 um 11:00 Uhr eine "SKL Glücksatlas"-Studie vor. Die Corona-Pandemie bewirkt bei Frauen einen überproportional starken Verlust an Lebenszufriedenheit im Vergleich zu Männern. Betroffen von den Glücksverlusten sind nicht nur berufstätige Mütter (Stichwort "Homeschooling"), sondern überraschenderweise auch andere Frauengruppen. Die Betroffenheit ist teilweise sehr hoch und auch die Ursachen sind vielfältig. Bernd Raffelhüschen, Professor an der Universität Freiburg und wissenschaftlicher Leiter des "SKL Glücksatlas" präsentiert anlässlich des Weltfrauentags diese interessante Studie zum "Happiness Gap der Frauen".Außerdem stellen wir die SKL als neuen Sponsor des Glücksatlas vor und schalten die Homepage skl-gluecksatlas.de zusammen frei, die mit Unterstützung der SKL ab sofort viele neue Daten und Fakten zur Lebenszufriedenheit enthält.Zur Präsentation der Studie "Happiness Gap der Frauen in der Coronakrise" laden wir Sie herzlich ein: am Montag, den 7. März 2022, um 11.00 Uhr.Ihre Gesprächspartner:- Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen - Leiter des Forschungszentrums Generationenverträge der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (FZG) und wissenschaftlicher Leiter des "SKL Glücksatlas"- Dr. Bettina Rothärmel - Vorständin der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder AöR, Veranstalterin der SKL-Lotterien (vorm. Süddeutsche Klassenlotterie)Zugang zur virtuellen PK haben Sie unter diesem Link (https://gkl-events.webex.com/gkl-events-de/j.php?MTID=m78b6bc7d8c96c5ff0db732e61286cacc).Pressekontakt:Max HöferHandy: +49 172 9243939info@skl-gluecksatlas.deOriginal-Content von: SKL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161566/5153483