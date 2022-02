Die Spekulationen und Mutmaßungen haben ein vorläufiges Ende gefunden: Mit der Eintragung der "Tesla Insurance Ltd (Germany Branch)" geht der E-Autobauer in Deutschland unter die Versicherer. Die Attraktivität Teslas macht den neuen Versicherer zu einem gefährlichen Branchenkonkurrenten. Der Firmenname "Tesla Insurance Ltd (Germany Branch)" wird künftig die Akteure in der deutschen Versicherungswirtschaft merklich aufhorchen lassen. Schließlich handelt es sich dabei um die Neueintragung eines Versicherers ...

