Das Geschehen an der russisch-ukrainischen Grenze hat die Börsen noch immer fest in der Hand. Doch einen US-Wert lässt dies aktuell kalt. Der Titel steht stattdessen kurz davor, ein doppeltes Kaufsignal zu generieren. In der neuen Ausgabe des Charttechnikers erfahren Trader, wie sie bis zu 90 Prozent erreichen können.Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale geben dabei den Startschuss für den Kauf. In der neuen Ausgabe des Charttechnikers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...