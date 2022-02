Hytera (SZSE: 002583), der weltweit führende Anbieter von professionellen Kommunikationsgeräten und -lösungen, meldet, dass seine Beteiligung am FIFA Arabien-Pokal 2021 zum phänomenalen Erfolg des Großereignisses beigetragen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220221005495/de/

Hytera TETRA Application Portfolio (Graphic: Business Wire)

Trotz der Herausforderungen durch COVID-19 und des hohen Besucheraufkommens von 571.605 Personen gelang es dem Organisationskomitee beim FIFA Arabien-Pokal, mithilfe des erstklassigen Kommunikationssystems von Hytera eine außergewöhnliche Veranstaltung zu bieten.

Hytera lieferte dem Organisationskomitee sein Tetra-System und Tetra-Terminals, sodass alle Stadien und FIFA Austragungsorte mit hochzugänglichen und äußerst zuverlässigen Tetra-Diensten ausgestattet werden konnten. Das Tetra-System wurde erstmals 2006 gebaut, um die 15. Asienspiele zu unterstützen. Das robuste und zuverlässige System funktioniert noch genauso wie bei der Neueinführung und hat zahlreichen Kunden aus Branchen wie Flughäfen, der Öl- und Gaswirtschaft und Handel gedient.

Neben dem Tetra-System wurden innerhalb von nur 2 Wochen über 6.000 brandneue Tetra-Terminals von Hytera hergestellt und an das Organisationskomitee geliefert eine wahre Verkörperung der Philosophie "Reagieren und liefern" von Hytera.

Als wichtiger Akteur in der Branche der kritischen Kommunikation wurde Hytera von Veranstaltern von Mega-Events weltweit ausgewählt und beauftragt. Das Unternehmen hat bereits die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio, den FIFA Konföderationen-Pokal 2017, die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking unterstützt.

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein weltweit führender Anbieter professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen. Mit Sprach-, Video- und Datenfunktionen ermöglichen wir den Nutzern schnellere, sicherere und vielseitigere Verbindungen für den geschäftlichen und einsatzkritischen Bereich. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, sowohl im täglichen Betrieb als auch bei Notfällen leistungsfähiger zu sein, um die Welt effizienter und sicherer zu machen.

Offizielle Website: https://bit.ly/3JHdzyDWebsite

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220221005495/de/

Contacts:

Jia Liu

Jia.Liu@hytera.com