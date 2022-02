Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Am Montag wurde aufgrund eines Feiertags an der Wall Street nicht gehandelt. Heute deuten sich zum Handelsstart leicht schwächere Kurse an. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Gold, McDonald's, Palantir, AMD, Nvidia, Shopify, Sea Limited und Tempur Sealy. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.