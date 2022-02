DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta038/22.02.2022/15:20) - Die Biofrontera AG gibt bekannt, dass Frau Prof. Dr. Franca Ruhwedel heute ihr Amt als Aufsichtsrätin mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund niedergelegt hat.

Frau Prof. Dr. Ruhwedel war der Hauptversammlung vom 14.12.2021 zur Wahl vorgeschlagen worden, nachdem es zwischen den Hauptaktionären zu einer Verständigung hinsichtlich der künftigen Besetzung des Aufsichtsrats gekommen war. Insoweit wird auf die Bekanntmachung der Biofrontera AG vom 19.11.2021 gem. Artikel 17 MAR Bezug genommen.

(Ende)

