NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der am Tag vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen bekannt gegebene Dividendenvorschlag liege 5 Prozent über der Konsensschätzung, während das Aktienrückkaufprogramm für bis zu eine Milliarde Euro den Erwartungen entspreche, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 13:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 13:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

MUENCHENER RUECK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de