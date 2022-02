Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Fractus unterstützt Projekte zur Innovation und Technologieentwicklung in der Telekommunikationsbranche. Letztes Jahr haben Fractus und die Universität Pompeu Fabra (UPF) einen industriellen Lehrstuhl eingerichtet, um den Technologietransfer und die Forschung im Bereich der 6G-Mobilfunknetze zu fördern. Der Fractus-UPF-Lehrstuhl für Technologietransfer und 6G wird von Prof. Angel Lozano, Leiter der Forschungsgruppe für drahtlose und sichere Kommunikation an der UPF, in Zusammenarbeit mit Dr. Carmen Borja, CTO von Fractus, geleitet.Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass der Fractus-UPF-Lehrstuhl für Technologietransfer und 6G auf der IEEE International Conference in Communications 2022, der weltweit führenden Konferenz für drahtlose Kommunikation, die dieses Jahr in Seoul, Korea, stattfindet, Original-Forschungsergebnisse präsentieren wird.Das Papier "Spatial-wideband effect in line-of-sight MIMO communication" offenbart eine Methode, die es ermöglicht, Signale mit mehreren GHz Bandbreite mit Hilfe von Antennenarrays zu übertragen; dies wiederum öffnet die Tür zu Bitraten von Hunderten von Gb/s über eine einzige Verbindung, ein großer Schritt vorwärts von den wenigen Gb/s, die derzeit in 5G möglich sind.Laut Prof. Angel Lozano "stellt diese Arbeit eine Lösung für ein Hindernis dar, das der Ultrabreitbandkommunikation im Wege stand." Dr. Carmen Borja fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die vielversprechenden Ergebnisse für 6G-Netze, die im Rahmen dieses Fractus-UPF-Lehrstuhls erzielt wurden."Informationen zu FractusFractus ist ein früher Pionier bei der Entwicklung interner Antennen für Smartphones, Tablets und andere drahtlose Internet-of-Things-Geräte. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio an geistigem Eigentum, das mehr als 30 Erfindungen umfasst, die durch über 120 Patente und Patentanmeldungen in den USA, Europa und Asien geschützt sind.www.fractus.comInformationen zur Universität Pompeu FabraDie 1990 gegründete UPF ist eine öffentliche Universität in Barcelona, die sehr wettbewerbsfähig im Bereich der Forschung ist und das Ziel hat, die Bildung so zu verändern, dass sie auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren kann. Dazu werden acht Fachrichtungen an drei verschiedenen Standorten in Barcelona angeboten.www.upf.eduInfografik - https://mma.prnewswire.com/media/1750764/Fractus_Infographic.jpgPressekontakt:Marta Barba,+34.93.544.2690,marketing@fractus.comOriginal-Content von: Fractus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56360/5153592