Beijing (ots) -In traditioneller chinesischer Kleidung gestalteten die Dorfbewohner des Dorfes Zhuquan in der Bergregion der Stadt Linyi der ostchinesischen Provinz Shandong vom 1. bis 15. Februar jeden Tag Volksaufführungen, um das chinesische Neujahrsfest zu feiern. Die Volksaufführungen zogen Touristen aus dem In- und Ausland an, an den Feiern teilzunehmen.Yana, eine 25-jährige Tänzerin aus der Ukraine, ebenfalls in traditioneller chinesischer Kleidung, tanzte herrlich mit Einheimischen.Nachdem sie das chinesische Neujahrsfest in verschiedenen Städten verbracht hatte, seit sie vor drei Jahren nach China kam, ging Yana dieses Jahr auf die Empfehlung ihres Freundes in das Dorf Zhuquan, um das Fest in einem ländlichen Dorf zu erleben.In dem kleinen Bergdorf könne man die traditionelle chinesische Kultur noch intensiver erleben, sagte Yana.Yana wurde bei ihrer Ankunft herzlich von Einheimischen begrüßt. Am chinesischen Silvester erhielt sie sogar Jiaozi von den Dorfbewohnern, ein traditionelles Essen, das Familien an Silvester zusammen zubereiten.An Lichun, das den Beginn des Frühlings bedeutet und auf den 4. Februar dieses Jahres fällt, biss Yana in eine Rettichscheibe, in deren Mitte das chinesische Schriftzeichen "Frühling" ausgeschnitten war. Dieses "Yaochun" genannte Ritual drückt den Wunsch aus, dass alles glatt geht.Für Yana war die beeindruckendste Aufführung die traditionelle Hochzeitszeremonie, bei der die chinesische Braut einen roten Schleier trug und das neue Paar zu Ehren seiner Eltern eine Teezeremonie abhielt. Dies war das erste Mal, dass sie eine solche Zeremonie so genau beobachtete.Yana sagte, ihr Aufenthalt im Dorf Zhuquan sei ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Sie fügte hinzu, dass sie nächstes Jahr kommen und das Machen von Jiaozi lernen möchte.Mit seinen Quellen, Bambuswäldern und alten Komplexen hat sich das malerische Dorf Zhuquan zu einem touristischen Hotspot entwickelt. Es empfängt jedes Jahr rund 1,5 Millionen Besucher. 80 Prozent des Einkommens der lokalen Haushalte hängen vom Tourismus ab.Während des Frühlingsfestes 2016 lud das Dorf afrikanische Künstler zu einem traditionellen Jahrmarkt ein, auf dem der afrikanische Tanz zusammen mit dem lokalen Volkstanz und anderen traditionellen Darbietungen präsentiert wurde. In den folgenden Jahren widmete das Dorf der Planung von Volksaufführungen mehr Aufmerksamkeit, um die lokale Kultur vom chinesischen Neujahrsfest zu zeigen.Die Bemühungen zahlten sich aus, da einige ausländische Touristen eine besondere Reise das Dorf Zhuquan machten und Videos von Spielen posteten, die Millionen von Aufrufen erhielten.