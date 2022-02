Virgin Hyperloop legt seinen Fokus künftig auf den Transport von Fracht. Den würden Kund:innen auf dem Markt aktuell mehr fordern. Das Verkehrsunternehmen Virgin Hyperloop entlässt fast die Hälfte seiner Angestellten. 111 Mitarbeiter:innen wurden gekündigt. Das Unternehmen will sich mit seinen Vakuum-Transporttunneln künftig auf den Fracht- statt auf den Personenverkehr konzentrieren. Das teilte das Unternehmen Ende Februar 2022 mit. Fokus wird auf Fracht-Transport gelegt Virgin Hyperloop will sich in Zukunft auf den ...

