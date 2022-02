Eine Klausel in den Netflix-Nutzungsbedingungen war Verbraucherschützenden negativ aufgefallen. Auch das Landgericht Berlin urteilt: Die betroffene Passage ist nicht zulässig, weil zu intransparent. Unklare Formulierungen, die Spielraum für willkürliche Preiserhöhungen bieten: Das wirft der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) dem Streaminganbieter Netflix vor. Konkret geht es in der Vertragsklausel, die in die Kritik geraten ist, um Änderungen an den Abo-Preisen. Weil eben die aus Sicht der Verbraucherschützer:innen nicht transparent genug geregelt sind, hatte der Bundesverband gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...