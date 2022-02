München (ots) -Die Regierungsfraktionen von CSU und FREIEN WÄHLERN stellen im Etat des Innenministeriums 530.000 Euro bereit, um Ehrungen für langgediente Feuerwehr-Jubilare zu ermöglichen. Künftig erhalten alle, die 50 Jahre ehrenamtlichen Dienst für die Freiwilligen Feuerwehren geleistet haben, einen Gutschein für eine Woche Urlaub im Feuerwehrerholungsheim in Bayerisch Gmain. 50 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr sind erst seit 2017 möglich, als die Anhebung der Altersgrenze im Feuerwehrdienst auf 65 Jahre beschlossen wurde.Dazu der Vorsitzende des Haushaltsausschusses Josef Zellmeier:"Ohne die enorme Zahl an Ehrenamtlichen ließe sich das Sicherheitsniveau in Bayern nicht erhalten. Gerade das Wissen und die Erfahrung aus jahrzehntelanger Praxis sind unschätzbar. Mit dieser Ehrung erhalten die über fünf Jahrzehnte hinweg Engagierten in den Feuerwehren die Wertschätzung, die sie verdienen."Dazu der haushaltspolitische Sprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion Bernhard Pohl:"Der Urlaubsgutschein für langjährige Mitglieder bayerischer Feuerwehren ist ein gutes Zeichen der Wertschätzung für herausragende Tätigkeit im Ehrenamt! Denn der Feuerwehrdienst ist unabdingbar für die Sicherheit unserer Bevölkerung. Freiwillige Feuerwehren sind fest in der Mitte der Gesellschaft verankert und sollen es auch bleiben. Mit dieser kleinen Anerkennung der besonderen Lebensleistungen wollen wir hierzu beitragen."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deBirger NemitzStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: birger.nemitz@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5153669