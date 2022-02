Sydney (ots/PRNewswire) -Neue Agrarrohstoff-Produkte erweitern das Portfolio an Agrarrohstoffen von FP Markets auf 9 (neun) über die Metatrader 4 (MT4)- und Metatrader 5 (MT5)-Plattform von FP Markets.FP Markets (http://www.fpmarkets.com/) hat sein Angebot erweitert, indem es den FP Markets-MT4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4)- und MT5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/)-Plattformen neue Agrarrohstoff-Produkte hinzugefügt hat. FP Markets wurde kürzlich zum zweiten Mal in Folge als Best Global Forex Value Broker 2021 (https://www.fpmarkets.com/blog/vi/fp-markets-has-been-crowned-best-global-value-forex-broker-and-best-trading-experience-in-the-eu-at-the-global-forex-awards-2021/),Best Forex Trading Experience EU 2021 (https://www.fpmarkets.com/blog/vi/fp-markets-has-been-crowned-best-global-value-forex-broker-and-best-trading-experience-in-the-eu-at-the-global-forex-awards-2021/) und "Best FX Broker Australia (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-crowned-as-best-fx-broker-australia-2021/)" 2021 ausgezeichnet und setzt weiterhin die Maßstäbe für CFDs (http://www.fpmarkets.com/what-are-cfds) und Forex (https://www.fpmarkets.com/forex-trading/). Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass es sein umfangreiches Angebot um folgende Produkte erweitert hat:Neue Agrarrohstoffe (https://www.fpmarkets.com/commodities/):- Mais (Mais / USD)- Weizen (Weizen / USD)- Sojabohnen (Sojabohnen /USD)- Kakao (Kakao /USD)Agrarrohstoff-Portfolio:- West Texas Intermediate-Rohöl (WTI)- West Texas Intermediate-Rohöl Cash (XTI/USD)- Brent-Rohöl Cash (XBR/USD)- Erdgas (XNG/USD)- US-Kaffee (COFFEE)Craig Allison, Chief Executive Officer - Leiter EMEA, fügte hinzu: "FP Markets ist stets bestrebt, Händlern auf der ganzen Welt spannende Handelsmöglichkeiten zu bieten, und fügt immer neue Finanzinstrumente, Produkte, Vermögenswerte und modernste Technologien hinzu. FP Markets kombiniert preisgekrönte schnelle Ausführung, tiefe Liquidität, enge Spreads mit hochmodernen Plattformen und mehrsprachiger Kundenbetreuung - den wichtigsten Zutaten, die Händlern das Wissen und das Vertrauen geben, um zu handeln."Hinweise für RedakteureInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein mehrfach regulierter globaler Forex-Broker mit mehr als 16 Jahren Branchenerfahrung.- FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und einen Leverage von bis zu 500:1* auf Pro Account.- Laden Sie die FP Markets Mobile App herunter und handeln Sie von unterwegs über verschiedene leistungsstarke Online-Plattformen wie MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader und Iress.- Der herausragende mehrsprachige 24/7-Service des Unternehmens wurde von Investment Trends als Heimat einiger der zufriedensten Kunden in der Branche anerkannt und wurde von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem "The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021) als "Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.- Zudem wurde FP Markets bei den Global Forex Awards 2021 als "Best Forex Trading Experience in the EU" ausgezeichnet.Weitere Einzelheiten zu unserem umfassenden Angebot finden Sie unter www.fpmarkets.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1750536/FP_Markets_New_Soft_Commodities.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpgPressekontakt:ANDRIA PHINIEFS,a.phiniefs@fpmarkets.com ,+357 25 589 200Original-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136925/5153676