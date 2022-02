Düsseldorf (ots) -klargehtachtsam - Tele2 Deutschland ruft an diesem einzigartigen Datum, dem 22.02.2022, eine Baumpflanzaktion für NRW ins Leben. Mit dem Startschuss am heutigen Dienstag wollen der Düsseldorfer Telekommunikationsanbieter und die gemeinnützige UG Deutschland Forstet Auf bis zum 22.12.2022 insgesamt 2.022 Bäume im Rhein-Sieg-Kreis bei Bonn pflanzen. Die Waldflächen stellt das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft. Engagement für soziale und nachhaltige Projekte ist fest in der Unternehmens-DNA von Tele2 verankert. Dahinter steht das gesamte Tele2 Team, das sich ebenfalls an der Aktion beteiligen wird, um sich gemeinsam für den Klimaschutz einzusetzen."Mit der Baumpflanzaktion leisten wir von Tele2 Deutschland einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Durch Aktionen wie diese wollen wir u.a. das eigene Umweltbewusstsein tiefer mit unseren Markenwerten vereinen, und abseits von wirtschaftlichen Interessen ausleben. Es ist außerdem ein wichtiger Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie."Thorsten von der Stück, Geschäftsführer & Nachhaltigkeitsbeauftragter bei Tele2 Deutschlandklargehtgemeinsam: Tele2 Deutschland startet große Pflanzaktion mit Deutschland Forstet AufWer sich für den Klimaschutz engagieren möchte, muss nicht lange suchen, sondern kann direkt vor der eigenen Haustür mit anpacken. Denn nicht nur die großen Urwälder wie z.B. der Amazonas-Regenwald sind in Gefahr, auch der heimische Baumbestand hat mit Widrigkeiten zu kämpfen: Dürren, starker Windwurf und Borkenkäfer führen zu Schädigungen. Hinzu kommt, dass die oft angepflanzten Reinbestände anfälliger sind als Mischwälder. Die Düsseldorfer Telekommunikationsmarke Tele2 möchte beim Schutz des heimischen Waldbestands helfen. Sie wird in Zusammenarbeit mit Deutschland Forstet Auf sowie mit Wald und Holz NRW die Bepflanzung und Pflege eines freien Waldstücks in der unmittelbaren Umgebung übernehmen. Im Staatswald des Regionalforstamtes Rhein-Sieg im Forstrevier Buschhoven übernimmt Tele2 Deutschland eine Waldpatenschaft und plant auf mehreren Waldflächen bis Ende 2022 insgesamt 2.022 Bäume zu pflanzen. Die ersten standortheimischen Bäume wie Eichen, Hainbuchen, Rotbuchen, Flatterulmen, Linden und Erlen sollen bereits zum ersten Aktionstag am 26. März 2022 gepflanzt werden. Zwischen den mosaikförmigen Baumtrupps mit je 10 x 10 Bäumen, die mit einem Abstand von ca. einem Meter die Fläche füllen, bleibt ausreichend Abstand, um auch den natürlichen Wiederbewaldungsprozess zu ermöglichen. Das Ziel: ein artenreicher, klimastabiler und multifunktionaler Mischwald.Deutschland Forstet Auf: die Plattform für Klima- und UmweltschutzDie gemeinnützige UG Deutschland Forstet Auf ist eine der Partnerorganisationen von Tele2 Deutschland und Mitorganisator der Tele2 Baumpflanzaktion. Ihre Mission: die Aufforstung des deutschen Waldbestandes durch stabile Mischwälder mit freiwilligen Helfer:innen. Seit dem Livegang der Plattform im Januar 2020 hat die Community schon über 184.000 Bäume in ganz Deutschland gepflanzt. Seit Herbst 2020 laufen über die Plattform von Deutschland Forstet Auf zusätzlich auch Aktionen, bei denen Waldstücke gepflegt oder Samen ausgesät werden.Tele2 Deutschland unterstützt Deutschland Forstet Auf seit Ende 2020 mit dem Mobilfunk-Spendentarif.Monatliche Spenden für den guten Zweck mit dem Tele2 Mobilfunk-Spendentarifklargehtdas - Mobilfunk mit Mission hat sich Tele2 Deutschland auf die Fahne geschrieben und den Mobilfunk-Spendentarif ins Leben gerufen: Per integrierter Spendenmechanik fließt jeden Monat 1 Euro je Mobilfunkvertrag an eine gemeinnützige Organisation, ohne dass der Vertrag für die Kund:innen teurer ist. An welchen Partner sie spenden wollen, entscheiden sie bei Vertragsabschluss selbst. Zur Auswahl stehen SOS-Kinderdorf e.V., Tafel Deutschland e.V., Deutschland Forstet Auf gUG und die Bienen-Initiative Deutschland summt! Wer möchte, kann die automatische Spende ganz unverbindlich um 1, 2 oder 3 Euro pro Monat aufstocken. Die zusätzliche Spende wird bequem mit der monatlichen Handyrechnung abgebucht. Durch den Mobilfunk-Spendentarif fließt monatlich eine wachsende, planbare Summe an die Partnerorganisationen.Teil des Mobilfunk-Spendentarifs sind die Tele2 LTE Allnet-Flats und die Tele2 RED Tarife.Mehr Infos erhalten Sie auf www.tele2.de (https://bit.ly/3gQYHRJ) oder der extra eingerichteten Website zur Pflanzaktion (https://bit.ly/3LFB4K6) sowie auf den Social-Media-Kanälen bei Instagram (https://www.instagram.com/tele2_deutschland/) und Facebook (https://www.facebook.com/tele2.de).Über Tele2Tele2 ist seit 1998 in Deutschland aktiv und hat die Liberalisierung des deutschen Marktes maßgeblich geprägt und mitgestaltet. Die noch heute bekannte Sparvorwahl 0 10 13 war es, die Tele2 seinerzeit zum Durchbruch auf dem deutschen Markt verhalf. Zum Leistungsportfolio von Tele2 zählen verschiedene Internet- und Telefonpakete sowie Mobilfunktarife. 