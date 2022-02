Die vergangene Handelswoche war erneut von den sich verstärkenden Spannungen zwischen Russland einerseits und der Ukraine und dem Westen andererseits geprägt. Das Themendepot Edelmetalle konnte derweil von dem sich weiter aufhellenden Sentiment im Sektor der Edelmetall-Minenaktien profitieren. Währungsseitig war der Nettoeffekt positiv, die Performance in Schweizer Franken wurde jedoch von der Aufwertung der Fluchtwährung Franken gegen den Euro gebremst. Aus der erst in der Berichtswoche aufgebauten Anfangsposition in Coeur Mining wurden wir am Freitag bereits wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...