Der Index des US Conference Board für das Verbrauchervertrauen ist im Februar auf 110,5 gesunken, gegenüber dem nach unten revidierten Vormonatswert von 111,1 und gegenüber den Markterwartungen von 109,8. Weitere Einzelheiten der Veröffentlichung: Gegenwärtige Lage: 145,1 vs. 148,2 vorher Erwartungen: 87,5 vs. 90,8 vorher Schwer zugängliche Arbeitsplätze: 11,8 vs. 11,3 vorher 1-jährige Inflationsrate: 7,0% vs. 6,8% zuvor Der US100 reagierte relativ wenig auf die heute veröffentlichten Daten. ...

