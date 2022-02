Wladimir Putin hat im Ukraine-Konflikt nun die berühmte rote Linie überschritten und damit das Tischtuch zwischen Russland und dem Westen wohl endgültig zerschnitten. Doch das Minus auf der DAX-Tafel der Frankfurter Börse hält sich eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Grenzen, zwischenzeitlich konnte der Index sogar in die Pluszone vordringen. Schnäppchenjäger griffen am Morgen bei 14.350 Punkten zu und sorgten so für einen Turnaround, mit dem gestern Abend nach der historischen Rede Putins an ...

