Die Lage in Osteuropa spitzt sich mehr und mehr zu. Der Konflikt um die Ukraine ist mittlerweile das beherrschende Thema auch an den Börsen. Auch die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff wird von diesem Abwärtssog erfasst. Denn die Unternehmenstocher Pepco, deren Geschäfte extrem gut laufen, hat in Osteuropa zahlreiche Filialen und dürfte unter einer Eskalation extrem in Mitleidenschaft gezogen werden.

Dementsprechend ging es für Steinhoff an den Börsen zuletzt massiv nach unten. Der Kurs verlor gestern auf der Handelsplattform Tradegate fast 20 Prozent und rutschte damit erstmals wieder unter die Marke von 0,20 Euro. Heute zeigt sich der Kurs mit einem zweistelligen Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...