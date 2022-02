Nach einem tagelangen Ausverkauf hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas gefangen. Zwar schloss der Dax mit 0,26 Prozent erneut im Minus und endete damit bei 14.693,00 Punkten. Damit bremste er aber die jüngste Talfahrt als Folge des Konflikts um die Ukraine deutlich ab. Der MDax gab um 0,43 Prozent auf 32.191,64 Punkte ebenfalls nur noch moderat nach. An der Moskauer Börse, wo die Kurse am Vortag eingebrochen waren, legte der Leitindex ...

