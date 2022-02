Das bläulich-weiße spröde Metall dient also als Rostschutz. Zink findet auch Verwendung in nicht wiederaufladbaren Batterien als Anodenmaterial, zum Beispiel in Alkali-Mangan-Batterien. Große Zinkvorkommen gibt es in den USA, in Australien und Asien. Bei der Zinkproduktion steht China weltweit an erster Stelle. Auch in Kanada, Indien, Irland, Kasachstan, Mexiko oder Bolivien gibt es Zink-Liegenschaften. Die größte Zinkmine der Erde befindet sich in Rajastian, Indien, es ist die Rampura Agucha ...

