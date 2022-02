Während die Verluste am Gesamtmarkt in den USA am Dienstag etwas geringer ausfallen als befürchtet, steht die Aktie des Elektroautobauers Tesla stark unter Druck. Mit einem Minus von knapp sechs Prozent rückt das Mehrmonatstief von Ende Januar sehr nah. CEO Elon Musk streitet derweil weiter mit der Börsenaufsicht SEC.Schon seit Jahren steht Musk im Clinch mit der SEC. Seit seinen Tweets zu einer möglichen Privatisierung von Tesla muss er seine Beiträge in den sozialen Medien prüfen lassen. Musk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...