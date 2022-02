Die Ukraine-Krise spitzt sich immer weiter zu und bleibt am Aktienmarkt derzeit das bestimmende Thema. Viele Unternehmen leiden angesichts möglicher Sanktionen und den Folgen für die Konjunktur unter der Entwicklung. JP Morgan hat untersucht, wen die aktuelle Situation besonders hart trifft.Analyst Dubravko Lakos-Bujas sieht zwar eher geringe direkte Auswirkungen auf US-Konzerne, da etwa die Russel-1000-Unternehmen nur rund 0,6 Prozent der Umsätze in Russland und weniger als 0,1 Prozent in der Ukraine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...