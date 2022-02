ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HSBC von 575 auf 565 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Jahresresultate der britischen Bank hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Omar Keenan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2022 kürzte er wegen einer niedrigeren Steuerrate und für 2023 wegen der Nettozinsspanne, die er für das nächste Jahr nun etwas niedriger ansetzt./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 18:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

