News von Trading-Treff.de Erholung im DAX nach dem schwachen Wochenstart: Porsche-Pläne stimulieren den Aktienmarkt zumindest etwas nach den Anfangsverlusten. Gefährlicher Auftakt in den Dienstag Nachdem der Montag ohne die Teilnehmer der Wall Street für Kursverluste zur XETRA-Handelszeit von rund 2 Prozent sorgte, schloss sich die Nachbörse dem nahtlos an. Der Index rutschte in der Future-Handelszeit noch tiefer und erreichte bereits die 14.400er-Region. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...