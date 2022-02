Aufgrund "extremer Angst" befinde sich der Kryptomarkt im freien Fall. Die steigende Verunsicherung durch die Stationierung von russischen Truppen auf ukrainischem Territorium könnte den Krypto-Crash noch verschärfen. Das sagt jedenfalls Yuya Hasegawa, Kryptomarktanalyst bei der japanischen Kryptobörse Bitbank. Tatsächlich war der Bitcoin-Kurs am Montagabend auf 36.370 US-Dollar gefallen und hatte sich damit zeitweise um 20 Prozent niedriger als noch vor einer Woche gezeigt. Am Dienstagabend pendelt der Bitcoin leicht erholt um 37.860 Dollar. Risiko-Anlagen machen sich in Risikosituationen nicht gut Dabei ist...

