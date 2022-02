Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 22 février/February 2022) - Trillion Energy International Inc. has confirmed a CUSIP and ISIN change.

Shares will begin trading under the new CUSIP number on February 23, 2022.

Disclosure documents are available at www.thecse.com

Trillion Energy International Inc. a confirmé un changement de CUSIP et d'ISIN.

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau numéro CUSIP le 23 février 2022.

Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com

Effective Date/ Date effective : le 23 février/February 2022 Symbol/symbole : TCF New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 89624B 10 4 New ISIN/ Nouveau ISIN : CA 89624B 10 4 0 Old/Vieux CUSIP & ISIN : 89621V103/US89621V1035

