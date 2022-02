Wenn Männer die Arbeit mit anderen Männern teilen können (ShareTheLoad), warum nicht auch mit ihren Ehefrauen?

Ariel hat einen neuen Film SeeEqual veröffentlicht, der eine wichtige Frage aufwirft: "Wenn Männer die Arbeit gleichmäßig mit anderen Männern teilen können, warum nicht mit ihren Frauen?". Dieser Film setzt Ariels preisgekrönte Bewegung ShareTheLoad fort, die sich seit 2015 für Gleichberechtigung in den Haushalten einsetzt.

Ariel India launches new film with the message 'When we SeeEqual, we ShareTheLoad' in an attempt to drive conversation and give men one more reason to divide the responsibility of household chores (Photo: Business Wire)